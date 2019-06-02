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      Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, шаурма Зеленського, моніторів багато, сервер – один

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Тиждень, що минає, був багатий на веселі моменти – здебільшого в українській політиці. Так, однією з причин для веселощів стало повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі. Користувачі соцмереж створювали меми та жартували, наприклад, на тему того, наскільки швидко Саакашвілі назве президента Володимира Зеленського "баригою".

      Інтернет-юзери створювали і ностальгійні карикатури на Саакашвілі. Так, політика зобразили разом з п’ятим президентом Петром Порошенком і підписали зображення: "А пам’ятаєш, як ти мене по дахах ганяв?"

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      меми карикатури курйози приколи мережа соцмережі Саакашвілі Порошенко

      карикатура меми Саакашвілі

      Шаурма Зеленського

      А ще користувачі мережі жваво обговорювали та створювали меми на шаурму Зеленського. Це сталося після того, як президент написав у соцмережах, що Київ асоціюється йому з запахом шаурми.

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      А потім Зеленський виклав у соцмережі фото з шаурмою та написав: "Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням".

      меми карикатури шаурма Зеленський

      меми шаурма Зеленський карикатури курйози

      меми шаурма

      Сервери АП

      Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк зняв відео, на якому показав майже порожню ситуативну кімнату Адміністрації Президента. Він стверджує, що звідти зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Натомість у Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #порошенко #армія

      Допис, поширений Баба і кіт (@_baba_i_kit_)

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Саакашвілі повернули українське громадянство Адміністрація Президента Курйозні новини Карикатура Меми
      Джерело: 24 канал
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