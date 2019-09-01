Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді

П'ятий президент України Петро Порошенко на грудень готує путч. Чи пунш? Не розбереш. Що спільного між Арсеном Аваковим і салатом олів'є? Їх обох не можна чіпати, бо вони на Новий рік. Петро Порошенко у Верховній раді наспівував Святославу Вакарчуку його ж пісні. Де тільки не спав Андрій Богдан. Цей тиждень видався доволі веселим та багатим на теми для жартів, а українцям було з чого посміятися.

Петро Порошенко готує путч (пунш)

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У мережу потрапило фото листування депутатки від "Слуги народу" Лізи Богуцької. Там вона пояснює співрозмовниці, що Арсен Аваков, який залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, є вимушеним кроком. Все заради того, щоб завадити путчу, який готує Петро Порошенко.

Петро Порошенко, дізнавшись про путч, який він готує, одразу ж взявся його готувати. На щастя чи на жаль, поки лише у жартах і мемах.

Подейкують, за путч навіть платитимуть. Щоправда не грошима, а цукерками Roshen.

Ідею путчу одразу ж підтримали "порохоботи". Здається, скоро рецепт коктейлю Молотова знову лідируватиме у гугл-трендах.

Голосуй за Авакова, бо Порошенко нападе!

Мабуть, одне з головних питань тижня – якщо Арсен Аваков чорт, то чому Зеленський досі не зателефонував Баканову? На жаль, відповіді на нього немає досі.

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Я налию тобі, я налию собі вина (с) Петро Порошенко

Мало того, що Петро Порошенко готує путч, він ще й встигає безсоромно заважати працювати народному депутату Святославу Вакарчуку. На відкритті нової Верховної Ради п'ятий президент пів дня наспівував Вакарчуку пісні "Океану Ельзи".

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Шок! Андрій Богдан не спить вдома

У мережу потрапило фото, як голова Офісу Президента України Андрій Богдан спить у французькому аеропорту. Жартівники виклик прийняли і приписали Богдану відпочинок у ще декількох доволі дивних місцях.

Тиждень, що минає, видався доволі веселим. Але ми точно знаємо – наступний буде не гіршим. 24 канал бажає вам вдалого та смішного робочого тижня. І наостанок вже традиційно дарує кумедне відео з котиком.