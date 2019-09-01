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      Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді

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      Петро Порошенко готує новорічний пунш
      Петро Порошенко готує новорічний пунш / колаж 24 каналу

      П'ятий президент України Петро Порошенко на грудень готує путч. Чи пунш? Не розбереш. Що спільного між Арсеном Аваковим і салатом олів'є? Їх обох не можна чіпати, бо вони на Новий рік. Петро Порошенко у Верховній раді наспівував Святославу Вакарчуку його ж пісні. Де тільки не спав Андрій Богдан. Цей тиждень видався доволі веселим та багатим на теми для жартів, а українцям було з чого посміятися.

      Петро Порошенко готує путч (пунш)

      Цікаво: Коломойський розповів про зустріч із Порошенком після виборів

      У мережу потрапило фото листування депутатки від "Слуги народу" Лізи Богуцької. Там вона пояснює співрозмовниці, що Арсен Аваков, який залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, є вимушеним кроком. Все заради того, щоб завадити путчу, який готує Петро Порошенко.

      Петро Порошенко, дізнавшись про путч, який він готує, одразу ж взявся його готувати. На щастя чи на жаль, поки лише у жартах і мемах.

      Подейкують, за путч навіть платитимуть. Щоправда не грошима, а цукерками Roshen.

      Ідею путчу одразу ж підтримали "порохоботи". Здається, скоро рецепт коктейлю Молотова знову лідируватиме у гугл-трендах.

      Голосуй за Авакова, бо Порошенко нападе!

      Мабуть, одне з головних питань тижня – якщо Арсен Аваков чорт, то чому Зеленський досі не зателефонував Баканову? На жаль, відповіді на нього немає досі.

      Це варто знати: Новий уряд України: чого очікувати від міністрів

      Я налию тобі, я налию собі вина (с) Петро Порошенко

      Мало того, що Петро Порошенко готує путч, він ще й встигає безсоромно заважати працювати народному депутату Святославу Вакарчуку. На відкритті нової Верховної Ради п'ятий президент пів дня наспівував Вакарчуку пісні "Океану Ельзи".

      Читайте також: Чому партія Вакарчука не голосувала за новий Кабмін: відповідь Устінової

       

      Шок! Андрій Богдан не спить вдома

      У  мережу потрапило фото, як голова Офісу Президента України Андрій Богдан спить у французькому аеропорту. Жартівники виклик прийняли і приписали Богдану відпочинок у ще декількох доволі дивних місцях.

      Тиждень, що минає, видався доволі веселим. Але ми точно знаємо – наступний буде не гіршим. 24 канал бажає вам вдалого та смішного робочого тижня. І наостанок вже традиційно дарує кумедне відео з котиком.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Міністерство внутрішніх справ Океан Ельзи Меми Андрій Богдан Відкриття Верховної Ради Святослав Вакарчук - новини Арсен Аваков Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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