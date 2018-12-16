Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву
Після того як суд поновив на посаді голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, соцмережі вибухнули влучними жартами. 15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору оголосили про створення Єдиної помісної православної церкви: у мережі з’явилося чимало жартів щодо РПЦ. Меланія Трамп з'явилася на публіці з новим кольором волосся, який швидко перетворився на мем в соціальних мережах.
Насіров отримав Томос про поновлення на посаді
Поновлення судом на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей, стало реальною демонстрацією повної відсутності боротьби з корупцією. В соцмережах навіть з’явилися заклики до протестів, а також чимало мемів та жартів.
Сцуко, мене порвало на шматки #Насіров #одеялко pic.twitter.com/PSnRRL0Lfn— Tanko Sevasto (@TatianaSevasto1) 12 декабря 2018 г.
Малюнок Георгія Держалина
Його ім'я – Епіфаній!
15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору було оголошено про створення Єдиної помісної православної церкви, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. У мережі з’явилося чимало жартів щодо цієї події та нібито реакції РПЦ.
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Меланія Трамп змінила колір волосся
Перша леді США Меланія Трамп останні роки рідко експерементує із зовнішнім виглядом і виходить у світ найчастіше зі своєю традиційною укладкою. Однак останнього разу дружина Дональда Трампа з'явилася на публіці з новим кольором волосся, який швидко перетворився на мем в соціальних мережах.
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"Меланія переплутала свою фарбу для волосся з Дональдовою", – пишуть Інтернет-юзери.
Дехто навіть порівняв Меланію з мамою Стіфлера з "Американського пирога".
Також їй приміряли зачіску Дональда Трампа.
Користувачі жартують, що Меланія невдовзі може спробувати зробити ще кращу зачіску.