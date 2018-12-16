Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву

Після того як суд поновив на посаді голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, соцмережі вибухнули влучними жартами. 15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору оголосили про створення Єдиної помісної православної церкви: у мережі з’явилося чимало жартів щодо РПЦ. Меланія Трамп з'явилася на публіці з новим кольором волосся, який швидко перетворився на мем в соціальних мережах.

Насіров отримав Томос про поновлення на посаді

Поновлення судом на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей, стало реальною демонстрацією повної відсутності боротьби з корупцією. В соцмережах навіть з’явилися заклики до протестів, а також чимало мемів та жартів.

Насіров повертається: маємо для вас матеріал про причини і наслідки повернення на свої посади топ-чиновників, підозрюваних у корупціїhttps://t.co/8FkUkBGb53 pic.twitter.com/E1CvcliK2s — 24 канал (@24tvua) 13 декабря 2018 г.



Малюнок Георгія Держалина

Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС — Пан Скоцький (@skotzkyi) December 11, 2018

Його ім'я – Епіфаній!

15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору було оголошено про створення Єдиної помісної православної церкви, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. У мережі з’явилося чимало жартів щодо цієї події та нібито реакції РПЦ.

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В храмі, що тимчасово належить упц[мп] pic.twitter.com/qnLGYWJMY6 — Jurij Anatolijovyč (@DistMist) December 16, 2018

Меланія Трамп змінила колір волосся

Перша леді США Меланія Трамп останні роки рідко експерементує із зовнішнім виглядом і виходить у світ найчастіше зі своєю традиційною укладкою. Однак останнього разу дружина Дональда Трампа з'явилася на публіці з новим кольором волосся, який швидко перетворився на мем в соціальних мережах.

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"Меланія переплутала свою фарбу для волосся з Дональдовою", – пишуть Інтернет-юзери.

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5 — Brynt (@JohnBrynt) December 13, 2018

Дехто навіть порівняв Меланію з мамою Стіфлера з "Американського пирога".

Також їй приміряли зачіску Дональда Трампа.

Користувачі жартують, що Меланія невдовзі може спробувати зробити ще кращу зачіску.