Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь

После того как суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, соцсети взорвались точными шутками. 15 декабря в Киеве во время Объединительного собора объявили о создании Единой поместной православной церкви: в сети появилось немало шуток по РПЦ. Мелания Трамп появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.

Насиров получил Томос о восстановлении в должности

Возобновление судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег, стало реальной демонстрацией полного отсутствия борьбы с коррупцией. В соцсетях даже появились призывы к протестам, а также немало мемов и шуток.

Насіров повертається: маємо для вас матеріал про причини і наслідки повернення на свої посади топ-чиновників, підозрюваних у корупціїhttps://t.co/8FkUkBGb53 pic.twitter.com/E1CvcliK2s — 24 канал (@24tvua) 13 декабря 2018 г.



Рисунок Георгия Держалина

Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС — Пан Скоцький (@skotzkyi) December 11, 2018

Его имя – Епифаний!

15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. В сети появилось немало шуток по этому событию и якобы реакции РПЦ.

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В храмі, що тимчасово належить упц[мп] pic.twitter.com/qnLGYWJMY6 — Jurij Anatolijovyč (@DistMist) December 16, 2018

Мелания Трамп поменяла цвет волос

Первая леди США Мелания Трамп последние годы редко экспериментирует с внешним видом и выходит в свет чаще всего со своей традиционной укладкой. Однако в последний раз жена Дональда Трампа появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.

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"Мелания перепутала свою краску для волос с Дональда", – пишут Интернет-пользователи.

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5 — Brynt (@JohnBrynt) December 13, 2018

Некоторые даже сравнили Меланию с мамой Стифлера с "Американского пирога".

Также ей примеряли прическу Дональда Трампа.

Пользователи шутят, что Мелания вскоре может попытаться сделать еще лучшую прическу.