Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
После того как суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, соцсети взорвались точными шутками. 15 декабря в Киеве во время Объединительного собора объявили о создании Единой поместной православной церкви: в сети появилось немало шуток по РПЦ. Мелания Трамп появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.
Насиров получил Томос о восстановлении в должности
Возобновление судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег, стало реальной демонстрацией полного отсутствия борьбы с коррупцией. В соцсетях даже появились призывы к протестам, а также немало мемов и шуток.
Сцуко, мене порвало на шматки #Насіров #одеялко pic.twitter.com/PSnRRL0Lfn— Tanko Sevasto (@TatianaSevasto1) 12 декабря 2018 г.
Рисунок Георгия Держалина
Его имя – Епифаний!
15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. В сети появилось немало шуток по этому событию и якобы реакции РПЦ.
Читайте также: "Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков в очередной раз удивил своим знанием украинского языка
Мелания Трамп поменяла цвет волос
Первая леди США Мелания Трамп последние годы редко экспериментирует с внешним видом и выходит в свет чаще всего со своей традиционной укладкой. Однако в последний раз жена Дональда Трампа появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.
Читайте также: Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в эффектном платье: фото
"Мелания перепутала свою краску для волос с Дональда", – пишут Интернет-пользователи.
Некоторые даже сравнили Меланию с мамой Стифлера с "Американского пирога".
Также ей примеряли прическу Дональда Трампа.
Пользователи шутят, что Мелания вскоре может попытаться сделать еще лучшую прическу.