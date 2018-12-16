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      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 Канала

      После того как суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, соцсети взорвались точными шутками. 15 декабря в Киеве во время Объединительного собора объявили о создании Единой поместной православной церкви: в сети появилось немало шуток по РПЦ. Мелания Трамп появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.

      Насиров получил Томос о восстановлении в должности

      Возобновление судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег, стало реальной демонстрацией полного отсутствия борьбы с коррупцией. В соцсетях даже появились призывы к протестам, а также немало мемов и шуток.

       

       

       

       

      насіров
      Рисунок Георгия Держалина

      Его имя – Епифаний!

      15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. В сети появилось немало шуток по этому событию и якобы реакции РПЦ.

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      Мелания Трамп поменяла цвет волос

      Первая леди США Мелания Трамп последние годы редко экспериментирует с внешним видом и выходит в свет чаще всего со своей традиционной укладкой. Однако в последний раз жена Дональда Трампа появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.

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      "Мелания перепутала свою краску для волос с Дональда", – пишут Интернет-пользователи.

      Некоторые даже сравнили Меланию с мамой Стифлера с "Американского пирога".

      Также ей примеряли прическу Дональда Трампа.

      Пользователи шутят, что Мелания вскоре может попытаться сделать еще лучшую прическу.

       

       

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Религия Курьезные новости Епифаний Мемы УПЦ МП Роман Насиров Меланья Трамп УПЦ КП
      Источник: 24 канал
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