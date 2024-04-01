Досі не розумію, як вибрався, – американський пілот F-16 згадав свою найстрашнішу місію

Американський пілот Ден Гемптон провів понад 600 бойових годин на найвідомішому у світі літаку F-16 – бойовий сокіл або Viper. Протягом 20-річної кар'єри у льотчика було чимало небезпечних польотів на винищувачі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу американський пілот F-16 Ден Гемптон пригадав одну зі своїх найстрашніших місій на F-16. Зараз Гемптон не може придумати кращого способу як провести наступні 20 років.

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Найстрашніша місія "найсмертоноснішого" пілота США

Ден Гемптон почав літати у 16 років. Після університету його одразу зарахували до військово-повітряних сил США. А вже згодом пілот почав літати на реактивних літаках і винищувачах. Американський пілот зауважив, що виокремити одну небезпечну місію важко, але все ж таки навів приклад.

Це було під час останньої війни в Іраку. З Багдада виїжджали іракські бронемашини й танки. Мені сказали, що потрібна візуальна розвідка того, що відбувається внизу. Попри всі системи з космосу, які ми маємо для спостереження, треба було подивитися, що відбувається. Для цього, мені довелося спуститися під хмари,

– розповів американський пілот F-16.

Спустившись, він побачив багато ракет класу "земля – повітря" та зенітних установок. Це відбувалося неподалік Багдада, тому Гемптон зайшов на озеро через захід від міста, щоб уникнути зенітно-ракетних комплексів.

Важливо! Ден Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США від часів війни у В'єтнамі, включно з Пурпуровим серцем, чотирма Почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома "Повітряними медалями" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Пілот з'ясував, що там було не просто кілька бронемашин, а дві дивізії республіканської гвардії. Ймовірно, близько 500 танків й від 20 до 30 тисяч піхоти.

Звичайно, вони побачили мене приблизно у той час, коли я побачив їх. Протягом 30 – 45 секунд я думав, що вони мене вб'ють, тому що навколо мене все вибухало. Пролітають кулі, стріляють ракетами класу "земля – повітря". Я досі не розумію, як вибрався,

– додав Гемптон.

За словами пілота, після приземлення його накрили емоції. Цю місію він вважає однією з найстрашніших.

Гемптон готовий захищати українське небо

"Найсмертоносніший" пілот США із позивним Two Dogs у березні 2023 року заявив, що готовий захищати небо над Україною. Він вважає, що союзники передадуть Україні літаки F-16, але найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання.

За його словами, нашій країні потрібно знайти іноземних пілотів, які мають досвід керування винищувачами F-16 – це допоможе наблизити перемогу України.

Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!,

– висловив готовність Гемптон.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що "двері відкриті" для всіх охочих, а підсилення Деном Гемптоном було б дуже потужним. Нагадаємо, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів.