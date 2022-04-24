Найтрагічніша ситуація на "Азовсталі", – Арестович заявив, що Росія використовує всі сили

Окупанти продовжують нещадно атакувати Маріуполь. Путін цинічно збрехав, що росіяни не штурмуватимуть "Азовсталь".

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Попри слова Путіна, штурм триває, водночас на "Азовсталі" не лише українські захисники, а й багато цивільних.

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"Найтрагічніша обстановка зараз довкола "Азовсталі". Зранку вони (окупанти – 24 канал) почали використовувати всі сили та засоби, які у них є – авіацію, стратегічну авіацію, польову артилерію, танки", – сказав Арестович.

Загарбники, за словами радника глави Офісу Президента, накопичували війська для штурму. Було декілька спроб російських військ просунутись, вони невдалі.

Що відбувається в Маріуполі

Вже 2 місяці майже повністю знищений росіянами Маріуполь перебуває у блокаді. У місті гуманітарна катастрофа, Росія зриває евакуацію людей.

Українські військові перебувають на майже знищеному металургійному комбінаті "Азовсталі" разом із цивільними.

21 квітня Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", проте його надалі продовжують бомбардувати.

Олексій Арестович про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео