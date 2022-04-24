Найтрагічніша ситуація на "Азовсталі", – Арестович заявив, що Росія використовує всі сили
Окупанти продовжують нещадно атакувати Маріуполь. Путін цинічно збрехав, що росіяни не штурмуватимуть "Азовсталь".
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Попри слова Путіна, штурм триває, водночас на "Азовсталі" не лише українські захисники, а й багато цивільних.
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"Найтрагічніша обстановка зараз довкола "Азовсталі". Зранку вони (окупанти – 24 канал) почали використовувати всі сили та засоби, які у них є – авіацію, стратегічну авіацію, польову артилерію, танки", – сказав Арестович.
Загарбники, за словами радника глави Офісу Президента, накопичували війська для штурму. Було декілька спроб російських військ просунутись, вони невдалі.
Що відбувається в Маріуполі
- Вже 2 місяці майже повністю знищений росіянами Маріуполь перебуває у блокаді. У місті гуманітарна катастрофа, Росія зриває евакуацію людей.
- Українські військові перебувають на майже знищеному металургійному комбінаті "Азовсталі" разом із цивільними.
- 21 квітня Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", проте його надалі продовжують бомбардувати.
Олексій Арестович про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео