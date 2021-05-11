Військова сфера, енергетика, екологія: які найважливіші секретні питання форуму "Україна 30"

У столиці триває черговий раунд форуму Україна 30 – "Безпека країни". Тема нацбезпеки та оборони важлива й секретна. З огляду на публічність заходу – там обговорюватимуть важливі теми.

Зокрема, про основні ризики для країни. Про найголовніші питання безпеки розповів колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

До теми Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30": темою стане безпека країни

За його словами, обговорення на форумі можуть бути незрозумілими для багатьох громадян. Річ у тім, що основні стратегії, які будуть випрацювані для кожного держоргану та сфери – будуть обмежені в доступі.

Серед учасників форуму – не лише керманичі збройних сил, а і представники інших відомств, зокрема гуманітарних. Як наголосив експерт, найактуальніші питання в контексті безпеки зараз стосуються військової сфери.

Важко визначити найголовніше питання, мабуть, це військова сфера, питання енергетики та екології й так далі,

– зазначив Ступак.

Мовиться про незалежність українських військових, логістичні постачання техніки та боєприпасів та їхнього виробництва.

Як він додав, що також важливим є питання кіберсфери, втім, воно наразі не стоїть на першому місці. Фахівець пояснив, що зараз в Україні проникнення кібертехнологій у життя людей не таке значне, як у США чи в Європі.

Вступ до НАТО

Одне з питань на форумі стосуватиметься й вступу України до Північноатлантичного альянсу. З огляду на те, що багато наших міжнародних партнерів нам жодного разу не відмовили у прагненні вступу в Альянс, але й просування немає.

"Немає яскравого запрошення і немає чіткої відмови. Втім, для нас це питання важливе. Вступ до НАТО – єдина можливість врятувати Україну від агресій Російської Федерації. Поки ж незрозуміло, чи приймуть нас туди", – вважає Ступак.

Ступак про Всеукраїнський безпековий форум: дивіться відео

Що відомо про форум "Україна 30. Безпека країни"