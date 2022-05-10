"Найвище мистецтво": воїни 14 ОМБр показали, як спопелили ворога – епічне відео

Українські бійці продовжують героїчно протистояти ворогу, завдаючи втрат не лише живій силі, але й ліквідовуючи ворожу техніку.

Цього разу відмінно спрацювали воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Відповідне відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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На оприлюднених кадрах видно, як українські бійці ефектно знищують ворожу техніку, залишаючи на її місці гору брухту.

Артилеристи 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого продовжують знищувати російських окупантів,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Ефектне знищення окупантів: дивіться відео

Втрати ворога

Станом на 9 травня ЗСУ вже ліквідували 25 650 ворогів. За добу кількість знищених ворожих військових збільшилась на 150 осіб. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені.

Втрати ворога у техніці:

танків –1145 (+15),

бойових броньованих машин – 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

Спеціальна техніка – 41 (+2).

Крилаті ракети – 94 (+2).

Наші військові наголосили, що найбільші втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.

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Яка ситуація на Донбасі: головне

Українські військові за добу відбили 15 атак російських окупантів на Донбасі. Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, було знищено:

1 зенітний ракетний комплекс,

9 танків,

3 артилерійські системи,

25 одиниць бойової броньованої техніки,

3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Разом з тим, підрозділи ППО збили 1 безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Додамо, що напередодні Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Президент Володимир Зеленський заявив, що це – історичний крок.

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