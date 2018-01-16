04:52
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Найєм нещадно розкритикував свіжий законопроект щодо реінтеграції Донбасу

01:11, сьогодні 507 Читать новость на русском
Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / 24 Канал

Законопроект про реінтеграцію Донбасу має низку положень, які є вельми суперечливими. Зокрема, підвищуються повноваження президента та надаються "необмежені можливості" Службі безпеки України,

Таку думку висловив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Повернення Криму і Донбасу: про головні зміни і суперечності закону про деокупацію

"Напередодні з'явився спільний контур майбутнього закону про деокупацію. Строго кажучи, нічого спільного з деокупацію або, тим більше, реінтеграцією він не має. Документ швидше констатує поточний стан речей – окупацію українських територій Російською Федерацією – а також визначає загальні рамки та субординацію органів влади на прилеглій до лінії зіткнення території та деякі норми гуманітарного права", – підкреслив він.

За його словами, навіть констатція фактів в законі є прописаною дуже нечітко.

"Перш за все це стосується дати окупації, яка наразі в документі так і не з'явилася. У перехідних положеннях відразу кілька пунктів закону прямо порушують норми Конституції в частині повноважень президента, який наділяється правом одноосібно, без узгодження з ВР, застосовувати ЗСУ та визначати повноваження Командувача об'єднаних сил, що керує усіма силами та засобами всіх військових формувань в Донецькій і Луганській областях", – підкреслив парламентар.

Крім того, як переконує народний обранець, окремо виникають побоювання щодо безпрецедентних повноважень, якими наділяються всі особи, що залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони в Донецькій і Луганській областях.

"Умови, за яких такі повноваження набувають чинності є описаними настільки розмито, що їх можна використовувати навіть в разі пожежної безпеки", – зауважив представник БПП.

Також політик додав, що документ вносить зміни в закон "Про контррозвідувальну діяльність", які дають право співробітникам СБУ проводити оперативно-технічні пошукові заходи в системах і каналах телекомунікацій з метою отримання упереджувальної інформації "під час здійснення заходів, спрямованих на відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте також: Законопроект про реінтеграцію Донбасу: довкола чого точаться запеклі суперечки

"Щоправда, норму прописано таким чином, що дає СБУ такі безмежні можливості не лише в Донецькій і Луганській областях, а й на території всієї країни", – констатував Найєм.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Мустафа Найєм Реінтеграція Донбасу Законопроект Президент України Служба безпеки України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"
 3 січня , 17:23
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям
 28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук