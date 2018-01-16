Найєм нещадно розкритикував свіжий законопроект щодо реінтеграції Донбасу

Законопроект про реінтеграцію Донбасу має низку положень, які є вельми суперечливими. Зокрема, підвищуються повноваження президента та надаються "необмежені можливості" Службі безпеки України,

Таку думку висловив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Повернення Криму і Донбасу: про головні зміни і суперечності закону про деокупацію

"Напередодні з'явився спільний контур майбутнього закону про деокупацію. Строго кажучи, нічого спільного з деокупацію або, тим більше, реінтеграцією він не має. Документ швидше констатує поточний стан речей – окупацію українських територій Російською Федерацією – а також визначає загальні рамки та субординацію органів влади на прилеглій до лінії зіткнення території та деякі норми гуманітарного права", – підкреслив він.

За його словами, навіть констатція фактів в законі є прописаною дуже нечітко.

"Перш за все це стосується дати окупації, яка наразі в документі так і не з'явилася. У перехідних положеннях відразу кілька пунктів закону прямо порушують норми Конституції в частині повноважень президента, який наділяється правом одноосібно, без узгодження з ВР, застосовувати ЗСУ та визначати повноваження Командувача об'єднаних сил, що керує усіма силами та засобами всіх військових формувань в Донецькій і Луганській областях", – підкреслив парламентар.

Крім того, як переконує народний обранець, окремо виникають побоювання щодо безпрецедентних повноважень, якими наділяються всі особи, що залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони в Донецькій і Луганській областях.

"Умови, за яких такі повноваження набувають чинності є описаними настільки розмито, що їх можна використовувати навіть в разі пожежної безпеки", – зауважив представник БПП.

Також політик додав, що документ вносить зміни в закон "Про контррозвідувальну діяльність", які дають право співробітникам СБУ проводити оперативно-технічні пошукові заходи в системах і каналах телекомунікацій з метою отримання упереджувальної інформації "під час здійснення заходів, спрямованих на відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте також: Законопроект про реінтеграцію Донбасу: довкола чого точаться запеклі суперечки

"Щоправда, норму прописано таким чином, що дає СБУ такі безмежні можливості не лише в Донецькій і Луганській областях, а й на території всієї країни", – констатував Найєм.