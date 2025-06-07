Не вагаючись пішов боронити країну: на війні загинув 20-річний Назар Матейчук з Волині

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Вишнівської сільської територіальної громади.

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Зазначається, що 20-річний Назар Матейчук загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райське. Життя захисника обірвав російський FPV-дрон.

Він рухався на особистому транспортному засобі до населеного пункту Дружківка з метою отримання інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій,

– уточнили у рідній громаді.

Назар народився 19 серпня 2004 року, був жителем села Руда. Попри юний вік він встиг одружитися: вдома на нього чекала кохана та батьки. "Молодий, щирий, відданий Україні – він обрав шлях захисника, не вагаючись", – вказали у сільській громаді.

Назар Матейчук загинув внаслідок удару FPV-дрона / фото Вишнівської тергромади

У Вишнівській територіальній громаді з 06 по 08 червня оголошено жалобу за полеглим воїном. На території громади приспустять державний прапор на адмінбудівлях, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності. Також обмежать проведення розважальних заходів та звучання музики у громадських місцях.

Дату та місце зустрічі Героя обіцяють повідомити згодом.

Зауважимо, днями на Донеччині загинув 19-річний волонтер Максим Старостін, який розробляв дрони для ЗСУ. Він потрапив під обстріл ворога на Донеччині.