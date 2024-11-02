Без батька залишився маленький син: загинув експоліцейський зі Львова, який був добровольцем

На фронті загинув капітан поліції та боєць 5 батальйону "Любарт" Нацгвардії Назар Островський. Він двічі йшов на війну добровольцем.

Назар Островський у 2014 році починав з батальйону міліції "Азов" та у травні 2024 року доєднався до батальйону спеціального призначення "Любарт". Проте трагічну загибель бійця написав 24 Канал з посиланням на сестру загиблого героя Анастасію Островську.

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Що відомо загибель Назара Островського

Назар Островський на щиті. Я б дуже хотіла ніколи не писати цих слів… Дуже важко підібрати будь-які адекватні слова, тому писатиму, як відчуваю… Декілька днів тому в нашу родину прийшла жахлива звістка з війни. У п'ятницю 25.10.2024 наш Назарко загинув... борючись за справедливість та до останнього захищаючи Україну!

– написала сестра військового.

Його друг Ігор Колесник розповів, що Назар двічі азовець, майданівець, випускник філософського факультету.

Львів'янин Назар Островський в юності навчався в приватному ліцеї блаженного Климентія Шептицького, згодом закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після служби в "Азові" у 2014 році був дільничним, чотири роки пропрацював в секторі протидії домашньому насильству.

Назар мав дивний характер, у якому чорний гумор і цинізм поєднувалися із глибинною потребою допомагати, захищати, боротися за справедливість. Не за ту справедливість, про яку розповідають політики чи єдиний телемарафон, а за ту, якої немає у квартирах темного міста. Коли він працював у відділі протидії та запобіганню сімейному насиллю, то боровся за тих, хто у повній темряві,

– розповів друг Назара.

Працюючи дільничим офіцером поліції Сихівського відділу поліції, Назар також критикував "совкові" наради керівництва, канцелярську та нікому не потрібну марудну роботу. Він публічно заявив, що поліція навіть папір купує за свої гроші, тож люди зносили їм папір. Через публічність згодом перевірка виявила, що він на посаді дільничного використав за рік 987 аркушів паперу.

Також Назар Островський писав, що з поліції потрібно викорінювати "кумівство" та ручні й непрозорі кадрові призначення.

У Героя залишилась сім'я – дружина та дворічний син.