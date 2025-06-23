Відкрили справи через розголос у ЗМІ: поліція прокоментувала скандал із Гусаковим, хворим на СМА
- Назарія Гусакова підозрюють у махінаціях зі зборами на лікування СМА, але офіційних заяв від потерпілих поліція ще не отримувала.
- Нацполіція відкрила два кримінальні провадження через підозри волонтерів в неналежному використанні зібраних коштів, включаючи нібито наявність криптогаманця.
Назарія Гусакова підозрюють у махінаціях зі зборами на лікування СМА. Нацполіція очікує звернень можливих потерпілих у справі львів'янина.
Головне слідче управління вже відкрило два кримінальні провадження. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе у коментарі Інтерфакс-Україна, передає 24 Канал.
Дивіться також Підозра у шахрайстві, виїзд за кордон і кримінальні справи: все про скандал з Назарієм Гусаковим
Скандал із Назарієм Гусаковим, хворим на СМА
Назарій Гусаков відомий завдяки публічним зборам коштів на лікування свого діагнозу спінальної м'язової атрофії (СМА).
За даними волонтерів мовиться, що у Гусакова нібито є криптогаманець з обігом у 2,7 мільйона доларів. Також вони скаржаться на відсутність належних звітів.
Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків,
– заявив Цуцкірідзе.
Водночас наразі офіційних заяв від потерпілих від махінацій поліція ще не отримувала.
Також у поліції підтвердили, що сам Назарій Гусаков перебуває за кордоном. Його дії перевіряють на предмет шахрайства або зловживання довірою благодійників.
Нагадаємо, у соцмережах почали з'являтися дописи з критикою Назарія Гусакова. Волонтери вимагали прозорих звітів про використання зібраних на лікування коштів і сумнівалися у відкритості зборів.
Сам Назарій Гусаков запевняє, що всі донати були використані виключно на його лікування, придбання медикаментів і реабілітацію.