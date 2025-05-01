"Міномет, як скальпель в руках хірурга": Львівський гвардієць розповів про улюблену зброю

Назарій Старунчак на псевдо "Циган" в 2 Галицькій бригаді з перших днів повномасштабного російського вторгнення. За проявлену мужність в боях за село Урожайне Цигана нагородили Золотим хрестом.

Разом з побратимами воював в Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал.

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"Циган" розповів про свій досвід служби у війську

До війни "Циган" вів успішний будівельний бізнес. Коли на Україну напали росіяни, то взявся за зброю і приєднався до Національної гвардії України.

"Я не міг інакше. Вдома нічого не казав. Коли вже почав збирати речі, дружина запитала, куди я зібрався. І тоді вже повідомив, що йду на війну. Сім’я, звісно, була шокована. Та згодом рідні мене зрозуміли і підтримали. Це було надважливо для мене. Бо ця війна, в першу чергу, за мій дім і мою сім’ю, мою країну, яку хтось намагається стерти з мапи землі", – каже Назарій.

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В лавах 2 Галицької бригади чоловік швидко освоївся і знайшов вірних побратимів. Позивний довго обирати не довелось. Циганом кликали його ще в школі. Тому що мав густе чорне волосся.

"Я від початку шукав можливості перевестися в підрозділ, який бере участь в бойових діях. Так і потрапив в мінометну батарею. Навчання було цікавим і важким одночасно. Переносили, копали, споряджали, а тоді вже наводились і стріляли. Процес розлогий. Перевірили отримані знання вже у бойових діях", – розповідає Назарій.

Міномет грізна зброя для ворога і надійний помічник для своїх. Тому від злагодженої роботи розвідників, коригувальників, навідників залежить дуже багато.

"Всі бої важкі. Буває відчуваєш себе ювеліром чи хірургом. Бо треба дуже точно розрахувати дальність і координати цілі. Так було під Урожайним. Ми допомагали нашій піхоті просуватися вперед, накриваючи вогневі точки ворога", – пригадує гвардієць.

Обтяжувало виконання завдань спекотне літо 2023. Піт заливав очі, але гвардійські мінометники виконували свою роботу і знищували ворога швидкими і влучними пострілами.

"Ми починали о восьмій ранку і активно працювали по російських цілях до восьмої вечора. Пам’ятаю випадок, коли ми отримали наказ підтримати наші позиції, які штурмувала ворожа піхота. Це були бої в Новодонецьку. Наш вогняний вал зупинив штурм і змусив росіян відійти. Але й за нами почалося полювання. Нас засікли ворожі дрони і довелося швидко міняти позиції. Бо почався обстріл. Росіяни били з усього, що в них було. Бо міномет – це одна з пріоритетних цілей на фронті.", – розповідає Назарій.

За ті бої "мінометку" нацгвардійців 2 Галицької бригади відзначили державними нагородами. "Цигана" нагородили Золотим хрестом Головнокомандувача. Згодом за мужність при виконанні бойових завдань його нагородили відзнакою Президента "За оборону України".

Це заслуга не лише моя, а й моїх побратимів. Без команди цю роботу робити було би неможливо,

– переконує гвардієць.

Війна це не лише бої. "Циган" розповідає, що окрім зброї любить готувати і створювати затишок. Назарій один із тих, хто може в будь-якому місці приготувати для своїх побратимів щось смачне.

"Я сам люблю смачно поїсти. По домашньому. Якийсь борщик наваристий приготувати. Щоб і на фронті створити атмосферу дому. Бо згадки про дім мотивують найбільше. Ми тут щоб захистити свій дім і свої сім’ї від війни", – розповідає він.

Серед улюблених шевронів Назара жарт "Побриюсь після перемоги". Він хоч і пишається своєю бородою, втім зізнається, що не проти вже її зняти чи вкоротити.

Гвардієць не приховує очікування кінця війни. Але додає: "Якщо нічого не робити для цього, то війна сама не закінчиться. Ми пам’ятаємо набагато гірші речі, які виробляли росіяни, коли приносили свою владу на українську землю. Голодомор чи масові страти і заслання. Це не повинно повторитись. І ми знову споряджаємо зброю, щоб наш дім мав мирне майбутнє", – підсумовує гвардійський мінометник.