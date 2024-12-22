Радник, який говорив про зниження мобілізаційного віку, подав на звільнення
Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський подав на звільнення після заяви, що в Україні знизять мобілізаційний вік на початку 2025 року. За словами посадовця, він лише повторив заяви американських та європейських офіційних осіб.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Волянський підкреслив, що це лише його припущення і воно не відображає позицію парламенту.
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Чому радник подав заяву на звільнення
Волянський подав на звільнення після заяви про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні.
Посадовець пояснив, що не вигадував цієї інформації, а лише повторив те, що говорили офіційні особи США та Європи.
Міжнародні партнери неодноразово заявляли публічно, що Україна має зменшити мобілізаційний вік. Моя думка в ефірі ніяк не відобразила позицію комітету Верховної Ради. Це власне припущення, яке базується на закритих і відкритих розмовах з партнерами,
– зазначив Волянський.
Оскільки його твердження не співпали з поточною позицією парламенту, він вирішив самостійно подати заяву на відставку з посади радника комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.
Нагадаємо, Волянський заявив, що на початку 2025 року в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18 – 20 років. Водночас Федір Веніславський та голова комітету Дмитро Наталуха спростували цю інформацію та зазначили, що таке рішення не обговорюється і не планується.