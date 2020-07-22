У місті Подільськ, що на Одещині, трапився жахливий випадок. Водій на автомобілі Volkswagen Passat кілька разів здійснив наїзд на беззахисну тварину.

Відео оприлюднили на сторінці Police Control Ukraine. Важливо У крамницю по пляшку на коні: у Києві знову помітили п'яного вершника За попередньою інформацією, за кермом авто перебував син колишнього депутата обласної ради Одеської області від "Партії регіонів" Возияна Анатолія Івановича. Живодер на автомобілі Volkswagen Passat наздоганяв наляканого пса та кілька разів здійснив наїзд на беззахисну тварину,

– мовиться у повідомленні. Наразі собака породи німецька вівчарка перебуває під наглядом волонтерів в одній з клінік Одеси.