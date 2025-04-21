На полі бою в Україні росіяни тестують новий наземний дрон: що відомо про "Вольчаніна"

У Росії на базі "Вольського військового інституту матеріального забезпечення" розробили нову наземну роботизовану платформу – логістичний дрон "Вольчанін". Окупанти вже тестують його на полі бою в Україні.

Про це повідомили в Defense Express із посиланням на пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Техніка призначена для доставляння вантажів та евакуації поранених.

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Що відомо про "Вольчаніна"

Платформу створювали у співробітництві з трамвайно-тролейбусним заводом в Уфі, тож не виключено, що саме там організовано виробництво наземних систем.

Наразі виготовлено 4 платформи. За тактико-технічними характеристиками, маса дрона становить 600 кілограмів, вантажність – 500 кілограмів, а запас ходу – 30 кілометрів.

Платформа оснащена цифровою системою управління під назвою "Коршун", для роботи використовується виносна антена чи дрон-ретранслятор, що працює на відстані до 10 кілометрів.

Один з розробників заявив, що для управління дроном використовують "канал з частотою, що плаває у діапазоні 1,5 ГГц", а "для глушіння платформи потрібна ціла машина радіоелеткронної боротьби".

Нагадаємо, Північна Корея забезпечує Росію різними типами артилерійських систем, зокрема "високоточною" 240-мм реактивною системою залпового вогню M1991. Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому видно росіян, що встановлюють антидроновий захист на зброю.