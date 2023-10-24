Перша й основна ціль: якою може бути наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю готова якнайшвидше розпочати наземну операцію в Секторі Гази з метою повного знищення терористів ХАМАС. Нині існує безліч різноманітних варіантів наземної операції, яку може провести ЦАХАЛ.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Відомо, що уряди США та Європи чинять тиск на Ізраїль, аби країна відклала наземну операцію у Секторі Гази. У такий спосіб, хочуть виграти час для таємних переговорів, щоб звільнити заручників, яких утримують терористи.

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Війна план покаже

Всі припущення щодо того, якою може бути наземна операція в Секторі Гази ґрунтуються на базових логічних розкладах тих чи інших операцій, які Армія оборони Ізраїлю проводила раніше, а також на зливах інформації.

Насправді якби я навіть знав, який план збирається реалізувати ЦАХАЛ, то я б цього не міг сказати,

– зауважив ізраїльський військовий оглядач.

Мешканцям північної частини Сектора Гази, зокрема міста Гази, вже давно запропоновано покинути територію та відправитись на південь в умовну зону безпеки. Як зазначив Шарп, більшість мешканців дотримались поради.

З цього можна зробити висновки, що північна частина Сектору Гази буде першою та основною ціллю для сухопутної операції. Щодо іншої частини наземної операції, то час покаже.

Далі війна план покаже. Спочатку були найрізноманітніші плани. Те, що коригування завершене можна сказати з повною відповідальністю. Варіантів не мало, але побачимо, який буде вибір,

– додав ізраїльський військовий оглядач.

Однак треба розуміти, що завдання повного знищення інфраструктури ХАМАС і його як військової, партійної, державної сили не може бути вирішене, якщо розберуться тільки з північною частиною Сектора Гази, а з рештою проблему розв'язуватимуть з повітря.

Якою можу бути військова операція в Секторі Гази: дивіться відео

Ізраїль готується до наземної операції