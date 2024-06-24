Називає Арахамію "другом": ЗМІ з'ясували, які взаємини між "Джокером" і Офісом Президента

Журналісти написали, що власник телеграм-каналу "Джокер" комунікує з Офісом Президента. Володіє телеграм-каналом, за їхніми даними, Роман Кравець.

Розслідувачі написали, що різні люди стверджують – Кравець комунікує з Офісом Президента. Хоча радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк запевняв в інтерв'ю LIGA.net, що Офіс Президента не контролює телеграм-канали.

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Що відомо про комунікацію "Джокера" з ОП та "слугами"

З певністю можу сказати, що цей ід**т Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це оп**ало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує,

– заявив один з політиків.

Він також додав, що Кравець "дорвався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики та співробітники спецслужб".

За словами співрозмовника, мотиви у всіх різні: в одних – щоб їх не чіпали, в інших – суто меркантильні.

"Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення медійних проблем і допомогою в їхньому розв'язанні… Цей ч**т точно не діє один", – припустив політик.

Розслідувачі написали, що один з колишніх топпосадовців у розмові визнав, що підтримував комунікацію з Романом Кравцем: "Джокер" мені писав, я щось іноді відповідав, але виключно загальні контексти".

Журналісти зауважили, що скриншоти листування з цим чиновником "Джокер" згодом показував третім особам для підвищення свого статусу в їхніх очах.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук прокоментувала ймовірну дружбу між очільником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і Романом Кравцем.

Я не знаю, що може розповідати Роман Кравець. Я з ним особисто не знайома. І говорити про його якісь близькі стосунки з кимось… Він може говорити, що завгодно. Але я такою інформацією не володію стосовно контактів людини з іменем "Роман Кравець" із моїм безпосереднім керівництвом,

– пояснила Палійчук.

До речі, у 2019 році було багато скандалів, пов'язаних із листування "Джокера" з нардепами, які потім він зливав у мережу.

Тоді ж голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у програмі "Право на владу", що він дуже цінує діяльність блогера "Джокера".

Я не знаю, що це за людина конкретно, спілкуємось з таємним "Джокером". Дуже часто переписуємось – кожного дня. У нього мета очистити нашу партію від поганих людей. У мене така ж сама мета, тому я вважаю, що "Джокер" – це наш союзник,

– розповідав тоді депутат.

Тоді у мережу "Джокер" злив листування з Михайлом Радуцьким, Миколою Тищенком, Богданом Яременком, Володимиром В'ятровичем, ексмером Чернігова Владиславом Артошенком та іншими.