Підстава для звільнення: НАЗК назвало поведінку судді КСУ Сліденка неетичною
Джерело:НАЗК
НАЗК назвало підстави для звільнення судді Конституційного Суду Ігоря Сліденка. Мовиться про його лист працівнику Агентства.
Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ. Відомство просить звільнити Сліденка з посади у КСУ.
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Підстави для звільнення судді
Лист працівнику НАЗК
Осінню 2020 року співробітник Агентства склав щодо Сліденка протокол, бо той не вніс у свою декларацію зміни про майновий стан. Після того, 27 жовтня, КСУ схвалив скандальне рішення – скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Тоді Сліденко надіслав працівнику листа у якому досить "поетично" вказав на його місце.
Лист надійшов французькою мовою з офіційної адреси судді slidenko@ccu.gov.ua. Переклад повідомлення:
"Тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н".
Інші причини
- Підготовка Сліденком рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів. Він сам це визнав.
- Численні заяви Сліденка у ЗМІ, які порушують етичні принципи.
Міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя,
– наголосили у НАЗК.
Зауважимо, 8 жовтня 2020 року Сліденко сам подав заяву на звільнення. Однак КСУ досі не схвалив щодо неї жодного рішення.
Що відомо про Ігоря СліденкаСлужитель Феміди родом з Вінниччини. З 2014 року працює у Конституційному Суді, на посаду його призначила Верховна Рада. Саме Сліденко доповідав у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців та був автором скандального рішення КСУ.
У січні 2021 року суддя казав, що хоче покинути Україну через нібито погрози від Офісу Президента.