НАЗК опублікувало результати перевірки декларації Зеленського
Джерело:НАЗК
Національне агентство з протидії корупції опублікувало результати перевірки декларації президента Володимира Зеленського.
НАЗК зокрема перевіряло ті дані, які про статки Зеленського оприлюднювало ЗМІ. У пресслужбі відомства опублікували повні результати перевірки.
Напередодні Голова НАЗК запевнив, що Зеленський – зразковий декларант
Офшор на Віргінських островах
Найперше НАЗК зазначило, що перевіряло відомості про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островів. Інформація саме про неї лягла в основу розслідування "Слідство.Інфо" "Офшор 95".
Суб'єкт декларування стосовно опублікованої журналістами інформації повідомив, що наведений у сюжеті документ не є фінансовим або реєстраційним, а є лише загальною інформацією (анкета-опитувальник), яка подається реєстратору раз на рік кожною компанією,
– пишуть у НАЗК.
Зеленський, як кажуть у відомості, надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островах та Белізу. Втім, НАЗК так і не отримало від згаданих органів інформації.
Нагадаємо Журналісти частково підтвердили зв'язок Зеленського й Коломойського на 40 мільйонів доларів
Будинок Зеленської в Італії
Перевіряли і віллу у місті Форте-дей-Мармі, яка належить ТОВ San Tommaso S.R.L.. Її кінцевим бенефіціарним власником є Олена Зеленська.
Відповідно до відомостей, наданих власником об'єкта, упродовж 2020 року Зеленський і його сім’я не користувалися цією нерухомістю. Протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності.
Інші претензії до декларації
Володимир Зеленський не вказав у декларації вартість покупки шести годинників: Rolex, Piaget, Bovet, та ювелірного набору із сережок та обручки. Президент пояснив, що їх купили до 2017 року і чеки не збереглися.
Також глава держави не вказав інформацію про рахунок у "Приватбанку", картку якого закрив у травні 2020 року. У НАЗК заявили, що інформацію про рахунок потрібно було відобразити, тож Зеленський "вказав відомості, які відрізняються від достовірних".
До того ж НАЗК мало претензії через недобудовані готельні номери у Батумі, власниками яких є фірма Film Heritage Inc. Зеленський пояснив, що вніс відомості про них в іншому пункті декларації. Нерухомість же використовують у господарській діяльності. Договір куплі-продажу цих незавершених об'єктів будівництва не укладався.
Повний текст результатів перевірки декларації Зеленського
Порушень не виявили
У висновках НАЗК підкреслило, що під час перевірки декларації не виявили:
- конфлікту інтересів,
- ознак незаконного збагачення,
- необґрунтованості активів.
Відтак, там підсумували, що Зеленський не порушував антикорупційного законодавства.
Що відомо про розслідування "Слідство.Інфо"
- У жовтні світові ЗМІ опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers. У документах фігурують представники великого бізнесу та світові лідери, серед них і президент України.
- Журналісти "Слідство.Інфо" презентували фільм "Офшор 95" про офшорні рахунки Зеленського.
- За словами розслідувачів, оточення президента могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Офшорна мережа "кварталівців" могла отримувати від компаній олігарха мільйони через кіпрську філію "Приватбанку".