НАЗК опублікувало результати перевірки декларації Зеленського

Національне агентство з протидії корупції опублікувало результати перевірки декларації президента Володимира Зеленського.

НАЗК зокрема перевіряло ті дані, які про статки Зеленського оприлюднювало ЗМІ. У пресслужбі відомства опублікували повні результати перевірки.

Напередодні Голова НАЗК запевнив, що Зеленський – зразковий декларант

Офшор на Віргінських островах

Найперше НАЗК зазначило, що перевіряло відомості про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островів. Інформація саме про неї лягла в основу розслідування "Слідство.Інфо" "Офшор 95".

Суб'єкт декларування стосовно опублікованої журналістами інформації повідомив, що наведений у сюжеті документ не є фінансовим або реєстраційним, а є лише загальною інформацією (анкета-опитувальник), яка подається реєстратору раз на рік кожною компанією,

– пишуть у НАЗК.

Зеленський, як кажуть у відомості, надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островах та Белізу. Втім, НАЗК так і не отримало від згаданих органів інформації.

Нагадаємо Журналісти частково підтвердили зв'язок Зеленського й Коломойського на 40 мільйонів доларів

Будинок Зеленської в Італії

Перевіряли і віллу у місті Форте-дей-Мармі, яка належить ТОВ San Tommaso S.R.L.. Її кінцевим бенефіціарним власником є Олена Зеленська.

Відповідно до відомостей, наданих власником об'єкта, упродовж 2020 року Зеленський і його сім’я не користувалися цією нерухомістю. Протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності.

Інші претензії до декларації

Володимир Зеленський не вказав у декларації вартість покупки шести годинників: Rolex, Piaget, Bovet, та ювелірного набору із сережок та обручки. Президент пояснив, що їх купили до 2017 року і чеки не збереглися.

Також глава держави не вказав інформацію про рахунок у "Приватбанку", картку якого закрив у травні 2020 року. У НАЗК заявили, що інформацію про рахунок потрібно було відобразити, тож Зеленський "вказав відомості, які відрізняються від достовірних".

До того ж НАЗК мало претензії через недобудовані готельні номери у Батумі, власниками яких є фірма Film Heritage Inc. Зеленський пояснив, що вніс відомості про них в іншому пункті декларації. Нерухомість же використовують у господарській діяльності. Договір куплі-продажу цих незавершених об'єктів будівництва не укладався.

Повний текст результатів перевірки декларації Зеленського

Порушень не виявили

У висновках НАЗК підкреслило, що під час перевірки декларації не виявили:

конфлікту інтересів,

ознак незаконного збагачення,

необґрунтованості активів.

Відтак, там підсумували, що Зеленський не порушував антикорупційного законодавства.

Що відомо про розслідування "Слідство.Інфо"