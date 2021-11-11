У НАЗК пояснили, чому "Голос" не отримує гроші з держбюджету

У Національному агенстві з питань запобігання корупції заявили, чому припинили фінансування партії "Голос" із держбюджету. Причиною цього стали порушення у фінансових звітах за попередні квартали, які в політсилі досі не виправили.

Через нібито неточності у фінансових звітах НАЗК уже припиняло фінансування "Голосу" в січні 2021 року. Однак тоді суд відновив надходження державних коштів на рахунок партії.

Зверніть увагу У "Голосі" заявили про призупинення держфінансування партії і звернулися до НАЗК

Справу розглядає Верховний Суд

У НАЗК заявили, що фінансувати державним коштом припинили одразу 3 парламентські партії – "Слугу народу", "Батьківщину" та "Голос". Причина у всіх буцімто одна – порушення у фінансових звітах. Однак у НАЗК заявили, що перші дві партії виправили ситуацію, тому фінансування для них відновили.

Партія "Голос" вирішила отримати кошти від НАЗК через суд. Чого фактично і домоглася. За рішенням суду Нацагенство продовжило виплату коштів платників податків. Апеляційний суд також був на стороні партії.

Водночас НАЗК подала до Верховного Суду клопотання про скасування рішення апеляції. Термін розгляду справи минув ще 4 жовтня. Рішення досі не ухвалене. Однак у НАЗК 10 листопада вирішили відмовити у фінансуванні партії "Голос" до засідання Верховного Суду.

Засідання відбудеться наприкінці листопада

У НАЗК заявили, що розгляд їхньої заяви у Верховному Суді відбудеться 23 листопада. Саме там вирішать долю фінансування "Голосу". Однак у Нацагенстві підкреслили, що якщо суд буде на їхньому боці, то відсутність фінансової звітності партії вони кваліфікуватимуть як розтрачання бюджетних коштів.

Однак у НАЗК заявили, що відновлять фінансування партії, якщо отримають виправлений звіт за II квартал 2020 року та хоча б за I квартал 2021 року.

Які порушення НАЗК виявило у звітах

НАЗК визнало недостовірними витрати на користь 11 підприємств, які партія "Голос" внесла у свій звіт за II квартал 2020 року. Мова йде про оплату послуг на суму понад 1,3 мільйона гривень.

За даними Нацагенства, "Голос" перерахував одному з підприємців 594 тисячі гривень за моніторинг ЗМІ та пошуку інформації щодо політичної активності партії. Однак у НАЗК переконані, що інформація, яку зібрав підприємець нібито скопійована з сайту "Опори".

Припинення фінансування партії "Голос"