Вперше у світі: НАЗК запускає базу даних іноземних компонентів у зброї Росії

Національне агентство із запобігання корупції розповіло про нову ініціативу, яку запустять в Україні. Це буде відкрита база даних іноземних компонентів у зброї.

Вона доступна на порталі "Війна і санкції". У НАЗК наголосили, що подібна база є першою у світі і вона українська.

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Україна перша у світі створила базу даних іноземних компонентів

Наразі на базі зібрано понад 2 тисячі компонентів, які використовує Росія та Іран у широкому спектрі озброєння та військового обладнання. Ці компоненти виявили в безпілотниках, ракетах, системах електронної боротьби та інших важливих військових активах.

Зараз база є важливим джерелом інформації, яка показує присутність іноземних компонентів в озброєнні окупантів під час масштабної військової агресії проти України.

Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів,

– мовиться у дописі агентства.

У нещодавній заяві Олександр Новіков, голова НАЗК, наголосив на величезних труднощах, з якими стикається будь-який державний орган у відстеженні тривалого шляху багатьох компонентів зброї від виробників до рук злочинців.

За його словами, це завдання передбачало співпрацю тисяч людей, у тому числі журналістів, слідчих, митників, банкірів, консультантів тощо.

Крім того, у НАЗК повідомили про зобов'язання регулярно поповнювати та оновлювати розділ "Іноземні компоненти зброї" бази даних.

Де у Росії знаходили іноземні компоненти