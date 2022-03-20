НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати

Національне агентство з питань запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України базу даних з 245 осіб, які можуть бути зрадниками України. У відомстві просять розширити список.

Як повідомлялося раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) переналаштували свою роботу для того, щоб працювати на виявлення та знищення рашистів, які перебувають на території України.

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За час співпраці силами обидвох команд було сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії.

Хто потрапив до переліку:

посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;

особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється, а НАЗК закликає доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього достатньо надіслати на пошту НАЗК – stopzrada@nazk.gov.ua інформацію про колаборанта.

Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра", "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це,

– зазначають у НАЗК.

Нацагентство додала, що за короткий час від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більш як 60 повідомлень про можливих колаборантів. Наразі вони опрацьовуються.

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