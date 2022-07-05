Службовці вивезли за кордон 5 мільйонів доларів готівки, яку отримали незаконно, – НАЗК

Попри війну з Росією в Україні фіксують факти незаконного збагачення службовців. НАЗК повідомило про вивезення за межі України публічними службовцями незаконно отриманої готівки.

Розпочато 3 кримінальні провадження

У пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції розповіли, що зафіксували вивезення службовцями готівки, яку ті отримали незаконним шляхом, на суму майже 5 мільйонів доларів.

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Окрім того, за результатами моніторингу було виявлено факти переміщення через державний кордон ще 100 тисяч євро.

Повідомляється про те, що службовці та члени їх сімей вивезли готівку, однак не мали законних джерел одержання відповідних активів.

У НАЗК заявили, що передали до правоохоронних органів відповідні матеріали, після чого було розпочато 3 кримінальні провадження.

Кого з українських посадовців звинувачували у вивезення грошей

Від початку повномасштабної російської агресії чимало політиків та державних службовців покинули України та вивезли свої родини.

25 лютого з України втекли брати Суркіси. Журналісти отримали документи про деталі виїзду Ігоря і Григорія Суркісів. Суркіси не декларували готівку на українській митниці, але вже на угорському кордоні повідомили, що мають при собі сумарно 17,6 мільйона доларів.

Згодом власник київського Динамо Ігор Суркіс спростовує інформацію ЗМІ. Як підтвердження він надав документи з угорської митниці.

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Водночас у спростуванні Ігоря Суркіса нічого не зазначається про двох онуків нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років).

У швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відбудови України. На ній виступив президент Володимир Зеленський і потролив українських політиків, які масово виїхали на конференцію. Глава держави зазначив, що деяких людей взагалі вперше побачив за всі місяці війни.

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