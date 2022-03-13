Назвали ледь не військовою базою НАТО, – в ОП відповіли на фейки про Яворівський полігон

Росіяни обстріляли Яворівський полігон, що на Львівщині. Пропагандистські ресурси Кремля назвали полігон ледь не військовою базою НАТО.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Він відзначив, що російська пропаганда поширює фейк і про іноземців на полігоні, інформує 24 канал.

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Лещенко: Загибелі іноземних громадян немає

"Росія бомбардувала Яворівський полігон і через свої пропагандистські ресурси назвала це ледь не військовою базою НАТО", – сказав Лещенко та додав, що у країні-агресорці кажуть, на полігоні були іноземці інструктори.

Зокрема, такий фейк опублікував у себе в телеграм-каналі Володимир Соловйов.

Це брехня. На момент нашого брифінгу жодних підтверджень про загибель іноземних громадян немає,

– наголосив радник глави ОП.

Ба більше, ті офіційні інструктори, які працювали на полігоні залишили його територію набагато раніше, аніж відбувались обстріли, пояснив Лещенко.

"Російська пропаганда поширює неправдиве повідомлення, що сам Яворівський полігон начебто використовувався як навчальна база", – додав він та відкинув закиди і про стосунок батальйонів "Азову" та "Айдару".

"Жодного стосунку чи то до "Азову", чи то "Айдару", чи до НАТО полігон немає. Він перебуває у підпорядкуванні Нацакадемії сухопутних військ України ім. П. Сагайдачного", – зазначив Лещенко.

Новий брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео