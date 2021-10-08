Назвали попередню причину смерті Полякова в Києві

У ніч проти 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Його знайшли непритомним в авто таксі.

У прокуратурі зазначили, що розтин тіла Антона Полякова уже відбувся. Відтак можна говорити про причини його смерті.

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Від чого помер Поляков

За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Цінні речі, документи, мобільний телефон та гроші були при Полякові. Автомобіль вже оглянули та вилучили. Водія таксі, який віз надепа, допитають слідчі.

Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. У прокуратурі додали – наразі відомості про смерть народного депутата внесли за частиною 1 статті 115. Досудове розслідування доручили слідчому управлінню Нацполіції Києві.

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