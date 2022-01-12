Назвали "тупою вівцею": у Карпатах через сніданок побили туристів, які заплатили 80 тисяч

У готелі в Карпатах між відпочивальниками та адміністрацією виник конфлікт. Словесна суперечна переросла у бійку.

Обидві сторони конфлікту написали у поліцію заяви. Про інцидент розповіли туристи, у готелі виданню відмовились коментувати інцидент.

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Між туристами та адміністрацією виник конфлікт через омлет на сніданок

Туристи розповіли, що компанія з 8 друзів приїхала в Карпати відпочивати на новорічно-різдвяні свята. За проживання вони заплатили орієнтовно 80 тисяч гривень. Проте дівчат не сподобався омлет на сніданок.

Я сказала, що мені не сподобався сніданок і чи можна замінити. Вона (мовиться про адміністраторку – 24 канал) сказала, щоб ми завтра обрали інший і нічого змінювати не будуть,

– каже туристка Юлія Соловйова.

Інша відпочивальниця з компанії пригадує відповідь адміністраторки: "Те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається". Розвернулась і пішла".

Одна з дівчат назвала адміністраторку "тупою вівцею". Згодом туристи пішли скаржитись на сніданок на рецепції. Там і спалахнув конфлікт.

Відпочивальниця Христина Райгородська розповіла: "Подруга почала її знімати і вона просто вибігла із рецепції та схопила її за волосся".

Дівчата розповіли, що після цього їх почали захищати хлопці. Однак нібито працівники готелю відразу накинулись на них. Згодом викликали медиків та поліцію.

З готелю туристів хотіли виселити, проте відмовились їм повертати гроші. Після цього вони викликали поліцію та залишились жити у готелі. У самому закладі виданню відмовились коментувати інцидент. Поліція розслідує справу.

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