Назвалися блогерами: на українсько-польському кордоні затримали 6 нелегалів

Прикордонники затримали громадян Туреччини, які назвались блогерами, що хочуть провести зйомки в прикордонні. Згодом зізнались, що намагались дістатись Німеччини.

У відомстві розповіли, що затримали також громадян Польщі. Про це Держприкордонслужба повідомила 14 листопада.

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Прикордонники затримали 6 біженців, що представились блогерами

Наряд Львівського прикордонного загону від відділу "Нісмичі" біля польського кордону зупинив для перевірки автомобіль Skoda. Їх помітили на околиці населеного пункту Червоноградського району.

Автівкою, якою керував громадянин Туреччини, їхало 6 його співвітчизників, котрі мали документи, що посвідчують осіб, серед яких і малолітня дитина. Іноземці намагались переконати прикордонників, що вони блогери та їхали для проведення зйомок,

– заявили у відомстві.

Проте згодом зізнались:

заплатили водію 700 доларів, щоб доїхати до прикордоння;

згодом планували дістатися у Німеччину.

Затримали також громадян Польщі та Туреччини

Прикордонний наряд відділу "Сянки" затримав 3 осіб, які порушили державний кордон з Польщі в Україну. Вони не мали документів та представились туристами.

Після перевірки прикордонники встановили, що затриманими є 24-річні громадяни Польщі. Вони рухалися туристичним маршрутом до витоку річки Сян, проте заблукали,

– повідомили у відомстві.



Поляки заблукали та перетнули кордон / Фото з фейсбуку Держприкордонслужби



Ще двох громадян Туреччини прикордонники відділу "Кельменці" Чернівецького загону затримали на українсько-молдовському кордоні. ️

Чоловіки, хоч і не зізнавалися, що вони прямують з Молдови, але відмітки в документах свідчили про протилежне. Чи саме в Україну прямували іноземці зараз – не факт, але скоріш за все, вони переплутали маршрут та планували дістатися до країн ЄС,

– мовиться у повідомленні.



На українсько-молдовському кордоні затримали 2 чоловіків / Фото з фейсбуку Держприкордонслужби

Н️аразі встановлюють деталі правопорушення та складають документи про спробу та порушення держкордону України на усіх затриманих.

Коротко про останні порушення на кордоні

8 листопада прикордонники на пункті пропуску "Краковець" виявили канабіс в українця. Заборонену речовину 24-річний чоловік намагався провезти в Польщу в кросівку.

6 листопада 37-річний чоловік намагався незаконно перетнути кордон. В інспектора з'явились сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта. Документ виявився підробленим.

5 листопада на Буковині викрили схему контрабанди цигарок до Румунії. Одна партія була вартістю 800 тисяч гривень.

Повний текст публікації Держприкордонслужби:

Невдалі "туристичні" маршрути

На західній ділянці кордону прикордонні наряди затримали більше десяти порушників.

Вісьмох громадян Туреччини та трьох громадян Польщі затримали прикордонники Львівського та Чернівецького загону минулої доби.

Наряд від відділу "Нісмичі" Львівського загону на околиці одного з населених пунктів Червоноградського району, що поблизу кордону з Польщею, зупинив для перевірки автомобіль Skoda.​

Автівкою, якою керував громадянин Туреччини, їхало шестеро його співвітчизників, котрі мали документи, що посвідчують осіб, серед яких і малолітня дитина. В ході бесіди іноземці намагались переконати прикордонників, що вони блогери та їхали для проведення зйомок мальовничого прикордоння.

Проте під час подальшої бесіди зізнались, що вони заплатили 700 доларів водію, щоб доїхати до прикордоння, а згодом планували дістатися до країн ЄС, а саме – до Німеччини.

В іншому випадку прикордонний наряд відділу "Сянки" цього ж загону виявив та затримав трьох осіб, які порушили державний кордон з Польщі в Україну. Документів іноземці не мали та повідомили охоронців кордону, що вони туристи. Після перевірки прикордонники встановили, що затриманими є громадяни Польщі віком 24 років. Вони рухалися туристичним маршрутом до витоку річки Сян, проте заблукали.

Ще двох громадян Туреччини, що очевидно також заблукали, затримали на українсько-молдовському кордоні прикордонники відділу "Кельменці" Чернівецького загону. Чоловіки, хоч і не зізнавалися, що вони прямують з Молдови, але відмітки в документах свідчили про протилежне. Чи саме в Україну прямували іноземці зараз – не факт, але скоріш за все, вони переплутали маршрут та планували дістатися до країн ЄС.

Зараз встановлюються деталі правопорушення та складаються документи про спробу та порушення державного кордону України на усіх затриманих.