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      Названо ідеальний час для сну

      2221 Читать новость на русском
      Коли краще спати
      Коли краще спати / unsplash.com

      Сон – одна з найважливіших частин нашого життя. Якщо ви погано виспались – вдень відчуватимете слабкість, млявість і зниження продуктивності.

      А якщо людина виспалась добре, то відчуватиме бадьорість, енергійність, силу та позитив, передає Ukrhealth.

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      Щоб нічний відпочинок виходив найбільш повноцінним і корисним для організму, фахівці назвали ідеальний час для сну.

      Якщо ви хочете налаштувати своє тіло на природний ритм, намагайтеся спати у проміжку від 10 вечора до 6 ранку. І найважливіше – прислухайтеся до свого внутрішнього годинника і дотримуйтесь природному циклу. Дотримуйтеся режиму сну, намагаючись засинати в один і той же час та спати 7-8 годин.

      via GIPHY

      Чому важливо лягати у проміжку з 20:00? Коли ви лягаєте спати з 20:00 до 00:00 – організм отримує повноцінний відпочинок, який включає фазу швидкого сну та фазу відновлювального глибокого сну.

      Для дорослих норма сну становить 7-9 годин, для старшокласників – 8-10 годин, для дітей віком 6-13 років – 9-11 годин, для дошкільнят – 14 годин. Тож дорослому, який хоча встати о 06:00, потрібно лягти спати, в середньому, на 8 годин раніше, тобто о 22:00.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради
      Джерело: 24 Канал
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