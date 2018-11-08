Названо ідеальний час для сну

Сон – одна з найважливіших частин нашого життя. Якщо ви погано виспались – вдень відчуватимете слабкість, млявість і зниження продуктивності.

А якщо людина виспалась добре, то відчуватиме бадьорість, енергійність, силу та позитив, передає Ukrhealth.

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Щоб нічний відпочинок виходив найбільш повноцінним і корисним для організму, фахівці назвали ідеальний час для сну.

Якщо ви хочете налаштувати своє тіло на природний ритм, намагайтеся спати у проміжку від 10 вечора до 6 ранку. І найважливіше – прислухайтеся до свого внутрішнього годинника і дотримуйтесь природному циклу. Дотримуйтеся режиму сну, намагаючись засинати в один і той же час та спати 7-8 годин.

Чому важливо лягати у проміжку з 20:00? Коли ви лягаєте спати з 20:00 до 00:00 – організм отримує повноцінний відпочинок, який включає фазу швидкого сну та фазу відновлювального глибокого сну.

Для дорослих норма сну становить 7-9 годин, для старшокласників – 8-10 годин, для дітей віком 6-13 років – 9-11 годин, для дошкільнят – 14 годин. Тож дорослому, який хоча встати о 06:00, потрібно лягти спати, в середньому, на 8 годин раніше, тобто о 22:00.

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