Названо овочі, які можна не готувати, а їсти сирими

Чимало овочів корисно вживати у сирому вигляді. Проте, серед них є й такі, які зазвичай готуються, хоча їх можна їсти і без приготування.

Як пише "МедікФорум", без теплової обробки можна вживати деякі види капусти, грибів, буряк та кабачки.

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Зокрема, квітну капусту корисно їсти сирою, адже в ній містяться вітаміни С і К, а також речовина холін, яка зміцнює структуру клітинних мембран і необхідний для виробництва нейротрансмітера, що захищає мозок від нейродегенеративних захворювань.



Цвітна капуста є корисною без приготування

Окрім цвітної капусти, варто споживати і сиру броколі, адже при варінні у ній пропадає майже 40% вітаміну С. Як показало дослідження нідерландських учених, при вживанні сирої, а не приготовленої броколі набагато краще засвоюється речовина сульфорафан, що допомагає знижувати тиск, покращувати здоров’я серця, а також боротися з раковими клітинами.



Броколі варто їсти у сирому вигляді

Корисною і здоровою стравою у сирому вигляді є кабачки, адже вони низькокалорійні, багаті білком, клітковиною, вітамінами А і С та важливим для функціонування всього організму калієм.



Сирі кабачки корисно їсти

Буряк – також багатий на вітамін С, калій та фолієву кислоту. Його вживання в сирому вигляді стимулює імунну і кровоносну системи, а також дуже корисне для репродуктивних функцій організму.



Вживання буряка у сирому вигляді є корисним

Також не шкідливо, а навіть корисно їсти сирими і печериці. Саме вони є хорошим джерелом вітамінів групи В і білка.



Печериці корисно їсти сирими

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