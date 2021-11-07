НБУ випустить пам'ятну монету на честь ЗСУ
Джерело:НБУ
Національний банк України випустить пам'ятну монету "Десантно-штурмові війська Збройних сил України". В обігу вона з'явиться з 11 листопада.
Нову пам'ятну монету регулятор випустить тиражем у 1 мільйон штук. Виготовлена вона буде зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.
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Нова пам'ятна монета від НБУ
Пам'ятну монету присвятили Десантно-штурмовим військам Збройних сил України.
В обіг вона надійде 11 листопада. Номінал монети – 10 гривень, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 12,4 грама, діаметр – 30 міліметрів.Довідка. Десантно-штурмові війська – це окремий рід військ у складі ЗСУ, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.
Вигляд монети
На аверсі монети розміщено:
- угорі напис – Україна (півколом), під яким малий Державний Герб України (ліворуч) та нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ (праворуч);
- у центрі на дзеркальному тлі – емблема десантно-штурмових військ;
- номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми);
- рік карбування монети – 2021 (праворуч від емблеми);
- напис – Десантно-штурмові війська ЗСУ (унизу півколом);
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (під роком карбування).
Аверс монети на честь ЗСУ / Фото НБУ
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михаїла.
Реверс монети на честь ЗСУ / Фото НБУ