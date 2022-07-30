Ціну на долар в "лічку": українці вибухнули мемами через заборону обмінникам показувати курс
Нацбанк заборонив небанківським установам виставляти актуальний курс валют на табло. У НБУ кажуть, що так прагнуть дотриматись дисципліни на валютному ринку. В користувачів мережі – інша думка.
Найцікавіші та найбільш актуальні меми про заборону показувати курс на табло зібрав 24 канал в одному матеріалі. Слід зауважити, що ані фантазії, ані гумору користувачі мережі не пошкодували.
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Спроба уникнути ажіотажу не була вдалою
Бажання Національного банку уникнути розхитування на валютному ринку і не викликати ажіотаж, на думку українців, провалилось. Багато громадян взагалі не розуміють, як допоможуть у цьому порожні табло біля обмінників.
Метод заборонити щось чи сховати для українців не діє. Не показуватимуть на табло, то показуватимуть деінде – вважають творці мемів.
А може всі цифри демотивують?
Ентузіасти взагалі пропонують на приховуванні курсу валют не зупинятись, адже загалом всі цифри можуть демотивувати. Тому варто не писати ціни на товарах, а про те, щоб був рахунок матчу на табло, – і взагалі мовитись не може, адже це буде суцільний стрес для вболівальників.
Жодних харчових спекуляцій бути не повинно / Зображення з "Мемаграм"
НБУ би такий цінник сподобався / Зображення Oleksiy Atroshchenko
Що відомо про резонансне рішення Нацбанку:
- Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку заборонено інформувати про курс валют на табло.
- Тобто заборонено виносити ці дані на огляд за межами кас та безпосередньо установ.
- Інформація має подаватись у чітко визначеному форматі – копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют.
- У НБУ пояснили, що це зменшить спекуляції і сприятиме конкурентному середовищу.
Дивіться у відео – що відбуватиметься з курсом гривні: