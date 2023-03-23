"Мусить вміти готувати муси, самбуки та кнелі в желе": у НБУ пояснили вимоги до кухаря

Нацбанк опублікував вакансію кухаря. Вимоги українців здивували: він має вміти готувати бульйон з профітролями, муси, кнедлі у желе та інші смаколики.

Спершу у вакансії наголосили, що вимога до кухаря – приготування страв та кулінарних виробів, які потребують особливо складної кулінарної обробки. Зокрема, мовиться про паштет з печінки, кнедлі у желе, бульйон з профітролями тощо.

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Також у списку "засвітилися" креми, муси, самбуки, солодкі соуси тощо.



Вимоги до кухаря від НБУ / Скриншот "Фокус"





Які страви має готувати кухар НБУ / Скриншот "Фокус"

У мережі гурмани з НБУ викликали неоднозначну реакцію. Люди зауважили, що у країні йде війна й таке меню, можливо, трохи недоречне.

Згодом у НБУ заявили, що щиро радіють суспільній зацікавленості до вакансії кухаря. Окрім того, висловили сподівання, що інші вакансії викликатимуть такий же ажіотаж.

Окрім того, у НБУ уточнили деталі щодо вакансії. Зокрема, наголосили, що шукають кухаря 6 розряду. Робоче місце – їдальня НБУ на площі Контрактовій. Також додали, що заклад харчування щодня обслуговує близько 200 людей.

Функціональні завдання кухаря: приготування страв та кулінарних виробів, відповідно до "Збірника рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів", здійснення порціювання, оформлення і роздача страв, кулінарних виробів, напівфабрикатів та напоїв для відвідувачів їдальні,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у НБУ очікують, що кухар матиме відповідну професійно-технічну освіту та 4 роки досвіду.