НБУ змінив доларові рахунки для пожертв на армію і гуманітарну допомогу Україні
19 квітня 2022 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Нацбанк змінив реквізити для пожертви на ЗСУ та гуманітарну допомогу доларами. Всі ніші рахунки залишились незмінними.
Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за такими посиланнями: підтримка військових та гуманітарна підтримка. Про зміни в рахунках повідомили 19 квітня.
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Відбулися невеликі зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки ЗСУ та для гуманітарної допомоги українцям. Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США
– мовиться в повідомленні.
Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку:
- для підтримки Збройних Сил України: 804790258;
- для гуманітарної допомоги: 804790266.
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