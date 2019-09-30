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      Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися копійками номіналом 1, 2 та 5

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      НБУ виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок
      НБУ виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок / ukr.media

      Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли дрібними монетами можна розрахуватися в торгових точках.

      З 1 жовтня монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

      Читайте також: S&P спрогнозувала курс гривні на наступні роки: що зміниться

      Водночас, без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів можна буде упродовж наступних трьох років:

      • до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
      • до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

      Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року. Як вона виглядатиме – дивіться тут. До речі, у 2019 році НБУ планує також ввести в обіг монету номіналом 5 гривень.

      Окрім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу, тож ними можна буде розраховуватися. Все ж ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.

      Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети? У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.

      Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Новини політики
      Джерело: 24 канал
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