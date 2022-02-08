Не бачу, щоб Макрон добився поступок від Києва "за дорученням Москви", – Фейгін

Еммануель Макрон 7 лютого був з візитом у Росії, а 8 лютого – в Україні. Експерти припускали, що Київ можуть схилити до виконання мінських угод за правилами Кремля – цього не сталось.

Немає жодних доказів того, що від Києва добились поступок "за дорученням Москви". Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Поки я не бачу нічого, що б показало, що Макрон хотів чи добився поступок від Києва "за дорученням Москви". Наразі цього не видно, пресконференція Макрона і Зеленського про це не свідчить", – запевнив Фейгін.

Фейгін: Макрон взяв на себе місію від ЄС

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілись 8 лютого. Вони домовились розширити співпрацю – погодили постачання локомотивів потягів та патрульних катерів для України.

Як зазначив російський правозахисник, вже багато країн хотіли відіграти вирішальну роль щодо агресії Росії проти України, але нікому не вдавалось. Зараз останній варіант – Макрон.

Він ніби хоче прийняти на себе місію від всього Євросоюзу як зовнішньополітичного фронтмена. Вашингтон, Лондон, Берлін і Париж постійно спілкуються. Думаю, вони в якийсь момент погодились, аби Макрон спробував переконати Путіна відмовитись від плану інтервенції. Я так це бачу. Марк Фейгін Російський правозахисник

Чому для Макрона це перевага

Як пояснив Фейгін, така місія збігається з бажанням Макрона, адже у Франції відбудуться вибори у квітні.

"Ця місія була б для нього бажаною, адже додала б голосів на виборах. Він би хотів виступити миротворцем у ситуації з Росією – тим, хто умиротворив Москву", – сказав Фейгін.

Фейгін про візити Макрона в Росію та Україну: дивіться відео