Я нікому з них не бажаю лютої смерті, – Потураєв вибачився за свої слова про "розстріл ОПЗЖ"

Нардеп зі "Слуги народу" Микита Потураєв прокоментував свої слова щодо свіжої бійки у Верховній Раді. Він також заявив, що не бачив, хто її почав.
Щобільше, як заявив нардеп, він не закликав до насильства. Також він вже вибачився перед нардепами за те що, можливо, його слова неправильно зрозуміли.
Увага Бійка в Раді почалася зі слів Микити Потураєва про "розстріл ОПЗЖ"
Потураєв вибачився
Він також переконаний, що в його словах не було особливого, що могло б бути предметом такого розгляду. Нардеп це сказав для того, щоб "зняти напругу у сесійній залі".
"Ми порадились зі спікером. І для того, щоб повернути нормальну робочу атмосферу, зрозуміли, що це варто зробити", – заявив Потураєв.
Я про це вже неодноразово говорив. Я нікому з них не бажаю лютої смерті
– наголосив він.
І додав, що не хоче, щоб, не дай бог, на вулицях будь-якого великого міста, починаючи з Києва, пролилася хоч крапля крові.
Нардеп також закликав змінити якість політики, дискусії – від неправди до критики, від маніпуляції до чесної дискусії. "Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, гіркими, болісними і страшними", – підсумував він.
Дивіться відео коментаря Потураєва:
Сутичка в Раді: що відомо
- У Раді 17 червня сталася масова сутичка нардепів від "Слуги народу" і ОПЗЖ. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.
- Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
- У залі піднявся галас, нардепи від ОПЗЖ почали обурюватися і побігли до трибуни.
- У натовпі перестрілися Микола Тищенко і Ілля Кива та почали штовхати один одного. Зрештою вони побилися.
Сутичка між "Слугою народу" і ОПЗЖ: дивіться відео