Я нікому з них не бажаю лютої смерті, – Потураєв вибачився за свої слова про "розстріл ОПЗЖ"

Щобільше, як заявив нардеп, він не закликав до насильства. Також він вже вибачився перед нардепами за те що, можливо, його слова неправильно зрозуміли.

Увага Бійка в Раді почалася зі слів Микити Потураєва про "розстріл ОПЗЖ"

Потураєв вибачився

Він також переконаний, що в його словах не було особливого, що могло б бути предметом такого розгляду. Нардеп це сказав для того, щоб "зняти напругу у сесійній залі".

"Ми порадились зі спікером. І для того, щоб повернути нормальну робочу атмосферу, зрозуміли, що це варто зробити", – заявив Потураєв.

Я про це вже неодноразово говорив. Я нікому з них не бажаю лютої смерті

– наголосив він.

І додав, що не хоче, щоб, не дай бог, на вулицях будь-якого великого міста, починаючи з Києва, пролилася хоч крапля крові.

Нардеп також закликав змінити якість політики, дискусії – від неправди до критики, від маніпуляції до чесної дискусії. "Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, гіркими, болісними і страшними", – підсумував він.

Дивіться відео коментаря Потураєва:

Сутичка в Раді: що відомо