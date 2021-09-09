Не бійка, але напад: Тищенко дозволив собі неприпустиме

"Чергова бійка сталася в українському парламенті" – принаймні, саме такими заголовками майорять ЗМІ, у Росії зокрема, яка і дня не може прожити без новин про Україну. Але саме бійки у Верховній Раді не сталося, адже нардеп Микола Тищенко фактично скоїв напад на свого колегу Гео Лероса.

В такій інтерпретації – це була не бійка, але напад – історія має вже зовсім інший вигляд. Адже коли бійка – то б'ються мінімум двоє, але коли напад – то агресія відбувається саме з боку нападника, але точно не з боку жертви. В цьому інциденті саме Микола Тищенко, як не крути, але дозволив собі неприпустиме – застосування фізичної сили до іншого депутата.

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Тищенко взявся тягати Лероса

Водночас зробив це Тищенко в сесійній залі, в той момент, коли депутат Гео Лерос мав виступ з парламентської трибуни. І якщо це не є перешкоджанням депутатській діяльності, якщо це не є зазіханням на свободу слова, тоді я – виходить – не розумію значення цих термінів.

А ще трохи дивно, що цю ситуацію тепер от "викручують" саме як бійку, мовляв, винні обоє і обох треба покарати. Але ж на відео чітко видно, що саме Микола Тищенко взявся тягати Гео Лероса сесійною залою, тоді як той лише намагався звільнитися з його обіймів, тобто з його боку. Агресії з боку Гео Лероса не було навіть у відповідь.

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Тепер до того, що ж так обурило Миколу Тищенка, що він кинувся до Гео Лероса силою затикати йому рота. Обурила "слугу народу" промова його колишнього однопартійця, адже Гео Лерос підняв тему вагнерівців й риторично з парламентської трибуни запитував – хто саме, Зеленський або ж очільник його Офісу Єрмак злили цю спецоперацію росіянам.

Лероса свого часу виключили з фракції "Слуга народу" і він натепер в українському парламенті є одним із найбільших критиків діяльності Зеленського. Хіба що Петро Порошенко може з ним за це звання позмагатися.

Тема вагнерівців – знову актуальна

Також варто нагадати, чому тема вагнерівців знову актуалізувалася. Напередодні американська CNN випустила з цього приводу матеріал, де із посиланням на трьох анонімів, на трьох неназваних, але начебто колишніх українських військових, подали деякі подробиці того, як саме українська розвідка ідентифікувала російських бойовиків.



CNN випустила матеріал з приводу вагнерівців / Фото AP

Цікава схема: в листуванні, у "зідзвонах" росіянам пропонували роботу – пропонувати охороняти нафтові свердловини у Венесуелі із зарплатнею у 5 тисяч доларів щомісяця, але просили доказів, що ці росіяни дійсно є вояками, а не сантехніками. Ті самі радо присилали фото та відеодокази своєї участі у війні на Донбасі, схема красива.

Відповідний матеріал американських журналістів знову актуалізував тему цієї спецоперації щодо вагнерівців, про яку кажуть, що вона була влаштована українськими спецслужбами за участі американців. Проте американці свою причетність, чомусь, нині категорично заперечують, що підживлює сумніви у її існуванні. Принаймні, в тому вигляді, як її ще рік тому описував журналіст Юрій Бутусов.

Виправдань Тищенку бути не може

Повернемося до інциденту з Миколою Тищенком та Гео Леросом. Можна по-різному ставитися до Лероса, казати, що в нього просто ідея-фікс критикувати Зеленського і неважливо за що.



Те, що вчинив Тищенко, виходить за межі дозволеного / Фото з фейсбуку Яна Доброносова

Можна зазначати, що цей матеріал для CNN зробив їм журналіст, який тривалий час живе у Москві і перед цим робив матеріал про те, якою чудовою є вакцина "Супутник V", відповідно, до якого можуть бути підозри, що він працює на ФСБ – чи то він завербований, чи то його "в темну" кремлівські спецслужби використали, підсунувши фейкових українських "анонімусів".

Це все, ймовірно, може відповідати дійсності, але це все взагалі у жодному разі не виправдовує Миколу Тищенка, який дозволив собі силою перервати виступ іншого нардепа з парламентської трибуни. Це неприпустимо і крапка, тут немає взагалі що обговорювати.

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Адже якби таке сталося у Росії чи Білорусі, ніхто б не здивувався, але вчиняти таке в Україні, де свобода слова, де право мати свою думку, мати право її виголошувати – є мало не наріжним каменем існування суспільства, на таке посягати є неприпустимим.

І те, що вчинив Микола Тищенко – це виходить за усі межі дозволеного, за усіма критеріями. Тож виправдань його вчинку не може бути жодних.

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