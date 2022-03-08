Не бійтеся тирана з бункеру, – Резніков звернувся до світу

Міністр оборони України закликав світ не боятись російських окупантів, як не бояться їх українці. Та закликав допомогти нам у цій боротьбі.

Про це він сказав під час звернення 8 березня, передає 24 канал. За його словами, українці знищують окупантів, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей.

Читайте також: Російські військові злочинці: опублікували список окупантів, які вбивають мирних українців

Не бійтеся! Як не бояться наші молоді хлопці та дівчата, які зупиняють ворога. Як не бояться наші фермери, які захоплюють ворожу бронетехніку. Як не злякався працівник поштової компанії, який збив російський літак з ПЗРК,

– звернувся міністр.

Він наголосив, що сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Для цього необхідно, щоб Україна встояла. За словами Резнікова, Росія не зможе перемогти Україну у відкритому бою. Вона не зможе залякати українців злочинними обстрілами наших міст. "Щоб перемогти, нам потрібна допомога – закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон", – заявив Резніков.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!