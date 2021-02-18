Не буду нічого просити, – Лукашенко про свою зустріч з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у 20-х числах лютого 2021 року. За словами політика, він не проситиме у Кремля грошей.

Президенти обговорять "деякі напрямки їхньо співпраці". Про це Лукашенко заявив на зустрічі з держсекретарем Союзної держави Григорієм Рапотою.

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Ми з Путіним давно домовилися, що зустрінемося і поговоримо по деяких напрямках нашої співпраці. Але відразу хочу сказати: у нас, як завжди в Росії буває, деякі підхоплять, і, ось," Лукашенко приїде аж 3 мільярди просити ". Ні, я не їду туди чогось просити,

– наголосив Лукашенко.

Він додав: "Якщо Росія вважає, що рівень нашого економічного співробітництва має бути ось такої висоти, значить він такий і буде. Чого там ходити і просити? Тому трошки ці ліберали в Росії відстали від чутливих питань, які ми обговорюємо. Ми нічого не маємо наміру просити".

Лукашено зустрінеться з Медведєвим

Під час візиту Лукашенка у Росію, самопроголошений президент також зустрінеться із заступником керівника Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим.

"Думаю, що і з Медведєвим зустрінемося, домовилися зустрітися. І обговоримо важливі питання, які нас сьогодні хвилюють. Є питання важливіші – забезпечення оборони, безпеки нашої держави", – підкреслив Лукашенко.