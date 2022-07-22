Не було очікування вижити, – військовий ЗСУ про перші дні війни

Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого змусило багатьох взяти зброю до рук. Найважчим моментом завжди буде втрата побратимів, а щодо усього іншого – потрібно мислити стратегічно.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Євген Карась. Він також зазначив, що найважче було у перші дні війни.

Читайте також У серпні побачимо результати контрнаступу ЗСУ, – Карась

"У перші дні війни було важко, тоді взагалі не було очікування вижити. Але водночас було найпростіше, бо ти стоїш з автоматом Калашникова, які нам просто видали на вулиці", – згадує Євген Карась.

За його словами, у тебе питають, скільки автоматів треба, ти відповідаєш – 60, наприклад. І все, тоді понеслося, ми прибились до Нацгвардії, почали взаємодіяти.

Тоді не було очікувань вижити, не можу сказати, що й у Сєвєродонецьку було важко. Мені хлопці жартома казали, що їх бойовий дух підтримувало те, що я не панікував,

– говорить військовослужбовець ЗСУ.

"Звісно, я не панікував, я думав, що ми живими не повернемося. А що вже в такому разі панікувати", – говорить Карась.

Як пояснює Євген Карась, важкі моменти були тільки тоді, коли гинули побратими.

Але, щоб ходив сумний або що – такого не було. Бо я розумів, що навіть за умов окупації Києва – це ні до чого б не призвело, резюмує Карась.

Повний стрім із Євгеном Карасем: дивіться відео