"Не час думати про рейтинги": Зеленський заявив, що вибори мають почекати до кінця війни

Володимир Зеленський заявив, що зараз не час для політиків думати про рейтинги, вибори та власні політичні вигоди. За його словами, під час війни влада та парламентарі мають зосередитися на обороні, роботі держави й соціальних виплатах.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Початок осені для України має стати часом підготовки до зими та забезпечення стабільної роботи держави. Йдеться, зокрема, про оборону, соціальні виплати та виконання внутрішніх зобов'язань Києва перед міжнародними партнерами.

Зеленський зазначив, що цього року від роботи уряду та Верховної Ради залежить залучення близько 30 мільярдів доларів підтримки від партнерів.

Уряд має ухвалити 44 рішення, які можуть відкрити Україні близько 15 мільярдів доларів. Президент зауважив, що Кабмін має забезпечити їхнє ухвалення до 1 листопада, а прем'єр-міністр і міністри несуть за це особисту відповідальність.

Ще близько 15 мільярдів доларів залежать від парламенту – йдеться про ухвалення конкретних законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної підтримки.

Водночас Зеленський звернувся до політиків, які вже думають про майбутні вибори та власні рейтинги.

Якщо хтось уже хоче виборів, якщо хтось уже думає про рейтинги й свої політичні вигоди, то сьогодні, у час цих тривог, зараз, у час цієї війни, треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів,

– наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Верховна Рада не ухвалила три закони, які могли б відкрити для України понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. За його словами, парламентарі також провалили ще два закони, передбачені програмою Міжнародного валютного фонду.