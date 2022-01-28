Не на часі, – Стефанішина пояснила, чому Україна не веде торгівлю з ОРДЛО

Українська влада нібито мала ідею офіційно торгувати з ОРДЛО, однак Росія нас випередила. Крім того, це питання не є зараз найактуальнішим.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" сказала віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, важко оцінювати плани щодо торгівлі з окупованими територіями, бо кожного року ситуація змінюється.

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Стефанішина про торгівлю з ОРДЛО

У 2014 році, коли розпочалась збройна агресія Росії, тодішня влада України навіть не була впевнена, чи вона закінчиться на територіях Донецької та Луганської областей. Були спроби захопити також Харків, Одесу. Як наголосила віцепрем'єрка, безумовно, тоді не мовилось про жодний економічний вимір.

Зараз фактично весь рік ми живемо з тим, що ми концентруємось на питанні відведення військ від українсько-російського кордону. Я б не бачила, що ці питання зараз на часі,

– пояснила Стефанішина.

Віцеміністерка підкреслила, Україна вже восьмий рік у війні. Очевидно, що найголовнішою стратегією є розвиток і економічний розвиток України на усій її території. Уряд ухвалив програму економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Торгівля з ОРДЛО: що треба знати

Ще 15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України припинила вантажне сполучення залізничними і автомобільними шляхами з ОРДЛО.

У листопаді 2021 року Володимир Путін випустив указ, який спростив доступ товарів з непідконтрольних Києву територій Донбасу в Росію.

Міністерство закордонних справ України назвало цей указ порушенням українського законодавства та втручанням у внутрішні справи країни.

Повне інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео