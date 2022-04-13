Не Чехова, а Героїв Харкова: в Івано-Франківську перейменували вже 25 вулиць – список назв
13 квітня 2022 , 16:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм GALKA.IF.UA
З початком повномасштабного вторгнення Росії, їй вдалось не "денацифікувати", а лише "деросіянізувати" Україну. Вслід за російським кораблем вже пішла низка пам'ятників Пушкіну, а у містах активно перейменовують вулиці.
Те, що мало ім'я на честь представників ворога, зараз отримує назви на честь справжніх Героїв України. Так, в Івано-Франківську вже перейменовано 25 вулиць.
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