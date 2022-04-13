Не Чехова, а Героїв Харкова: в Івано-Франківську перейменували вже 25 вулиць – список назв

16:06

З початком повномасштабного вторгнення Росії, їй вдалось не "денацифікувати", а лише "деросіянізувати" Україну. Вслід за російським кораблем вже пішла низка пам'ятників Пушкіну, а у містах активно перейменовують вулиці.