Не Чехова, а Героїв Харкова: в Івано-Франківську перейменували вже 25 вулиць – список назв

13 квітня 2022 , 16:06
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Джерело:

телеграм GALKA.IF.UA

З початком повномасштабного вторгнення Росії, їй вдалось не "денацифікувати", а лише "деросіянізувати" Україну. Вслід за російським кораблем вже пішла низка пам'ятників Пушкіну, а у містах активно перейменовують вулиці.

Те, що мало ім'я на честь представників ворога, зараз отримує назви на честь справжніх Героїв України. Так, в Івано-Франківську вже перейменовано 25 вулиць.

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Автор: Сергій Зятюк