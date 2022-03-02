Не чіпайте танки, знищуйте тилові колони, – Резніков пояснив, як треба зупиняти ворога

Міністр оборони Олексій Резніков проінструктував українців, як ефективно перешкоджати рашистам та допомагати ЗСУ. Головна ціль – знищення тилових колон окупантів.

Українці, які перебувають на тимчасово захоплених ворогом територіях, можуть суттєво допомогти нашим Збройним силам. Для цього потрібно позбавити російські війська тилової підтримки.

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Якщо через ваш населений пункт рухається колона ворожої бронетехніки, за нею слідуватиме колона з паливом, боєкомплектами та їжею. У Міноборони радять пропускати першу, а цілитися у тилову. Адже без неї окупанти стануть безпорадними.

Не чіпайте танки. Тільки якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою, – підкреслив Олексій Резніков.

Варто знати, що тилова колона не броньована та погано охороняється, тож зупинити її можна всіма доступними способами. Використовуйте мисливську зброю, коктейлі Молотова, створюйте перешкоди на дорогах. Допоможіть нашій армії швидше подолати ворога!

Як допомогти ЗСУ зупиняти наступ рашистів / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Міністр також звернувся до мисливців, лісників та єгерів, які добре знають рідні землі.

"Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше тікати з нашої країни", – підсумував Резніков.

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