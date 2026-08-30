Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Що відомо про успішну операцію прикордонників?

Захисники влучно відпрацювали по укриттю противника та поранили одного з російських військових. Після ураження укриття поранений окупант спробував утекти та вибрався у відкрите поле.

Перший постріл прикордонників пройшов повз ціль, однак другого шансу ворогові вже не знадобилося. Російський військовий самоліквідувався під час спроби втечі.

Операцію провели прикордонники 4-го загону на Південно-Слобожанському напрямку.

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Нагадаємо, на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "Гарт" за два дні взяли в полон дев'ятьох російських військових. Перед цим українські захисники знешкодили ворожу групу серією точних ударів із дронів та ліквідували двох окупантів під час боїв.

Полонені росіяни зізналися, що після атак українських безпілотників не мали шансів чинити опір і вирішили здатися. Один із них також розповів, що російське командування не дозволяє відступати навіть пораненим, а за військовими стежать власні дрони, щоб не допустити втечі.

У ДПСУ зазначили, що з початку липня російські війська активізували наступальні дії на цій ділянці фронту. За цей час бійці "Гарту" знищили 550 окупантів і взяли в полон ще 37 військовослужбовців Росії.