Не давайте окупантам спати, а ми їм підготуємо сюрприз, – Віталій Кім

7 березня 2022 , 21:21
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Джерело:

телеграм Віталія Кіма

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не давати окупантам заснути. Мовляв, наші захисники будуть мати чим їх здивувати.

За його словами, всі окупаційні війська Росії, які є в регіоні, постійно переміщаються. Оскільки вони завжди виснажені та невиспані, це має так бути й надалі. 

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"Не сплять і захищають пальне"

Оскільки зараз у російської орди почалися значні проблеми з постачанням, у них є мала кількість пального. Оскільки вони вже зрозуміли, що їхні бензовози чудово вміють горіти, доводиться охороняти машини цілодобово. 

Вони не сплять, охороняють. Багато цих хлопців не знають, що вони тут роблять і для чого. Командири їх покидають,
– сказав Кім. 

Щодо потреби заважати сну, то передусім він звернувся до жителів Херсону. Адже там окупанти наразі намагаються "обкопатись". Голова ОВА закликав заважати сну ворогів у будь-який спосіб.

"Використовуйте феєрверки, українську музику… Не давайте поспати, а ми вже їм підготуємо чудовий сюрприз", – рекомендував посадовець. 

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Автор: Олександр Марчак