Не дай Бог, буде погіршення ситуації: Живицький поки не радить повертатися на Сумщину
14 квітня 2022 , 20:39Читать новость на русском
Жінкам з дітьми та старшим людям поки не варто повертатись на Сумщину. Наразі ще не можна бути повністю спокійними щодо ситуації в регіоні.
Запрошують наразі лише людей працездатного віку – тих, які мають роботу, аби піднімалась економіка. Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Важливо Російські окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині
Загроза від агресора все одно є
Важливо, аби були гроші, щоб відновлювати інфраструктуру області та виплачувати зарплати бюджетникам. Однак поки не можна бути повністю спокійними. Загроза обстрілів та ракетних ударів є по всій Україні.
Не дай Бог, буде погіршення ситуації та потреба в евакуації – це знову буде складно,
– зазначив чиновник.
Більша загроза, звісно ж, є для прикордонних областей, тобто для Сумщини.
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