Не дочекаєтесь: чому деякі впливові німецькі політики бажають поразки України

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони, депутат партії лібералів Німеччини Штрак-Цимерман ще вчора в обід хибно і цинічно заявила, що Київ оточений, залишилось кілька годин.

Українці не здаються

Також, один з впливовіших генералів Бундесверу, колишній радник з військових питань ексканцлера Німеччини Меркель Еріх Вад сказав вчора в інтерв'ю для Spiegel: "з воєнної точки зору для України все закінчено".

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Ваші прогнози провалилися. Ви не дочекаєтесь!

Київ не оточений, не зданий ворогу. Припинить поширювати російську пропаганду. Замість цього, краще б світлофорний уряд вирішив питання з допомогою зброєю військовим і захисту цивільного населення для України. І припинить паніку, – заявив у відповідь посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Зрозумійте, ми будемо боротися за нашу країну і за наше вільне майбутнє. Ми не здамось. Ми пережили нацизм, сталінізм і переживемо рашизм. А Ваші дії фіксуватиме для історії.

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Але саме страшне, що це не поодинока думка серед політичного істеблішменту Берліну. Вона панує у Німеччині і стає цинічним обгрунтуванням недієвості і холодної байдужості до акту російської агресії, злочину проти людяності в Україні.

На жаль, саме такі радники сьогодні налаштовують німецький уряд залишити Україну напризволяще.

Така реакція просто шокувала нас. Тому зі вчора Посол активно включився в телемедійний марафон. Практично на виснаження.

Але ми апелюємо до німецької громадськості: виходьте на вулиці, пишіть листи, організовуйте демо, робить все, що можливо, щоб якимось чином змінити цю цинічну політику уряду Берліна.

Медійний марофон і пошуки всіх можливих дипломатичних каналів впливу на агресора продовжуємо і сьогодні зранку.

Всіх українців безмежно люблю. Ви самі сміливі, відважні у світі і тому самі прекрасні!

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