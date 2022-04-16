Не допустіть ситуації, як в Рубіжному, де люди стали заручниками, – Гайдай нагадав про евакуацію

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей евакуйовуватись з області та не допустити ситуації, як у Рубіжному.

Він сказав, що поки ще є можливість виїхати – треба це робити. Сьогодні, 16 квітня, евакуація організована за шістьма напрямками – Попасна, Гірське, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Нижнє.

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Люди стали живим щитом росіян

Не допустіть ситуації, як в Рубіжному, де люди стали живим щитом росіян. Значна частина рубіжан не встигла вчасно вибратися, навіть знаючи, що ворог підходив до міста. І тепер тисячі людей в заручниках – без їжі, води та у постійному страху,

– наголосив Гайдай.

Очільник області також розповів, що впродовж останніх кількох днів з Києва приходить повідомлення про те, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Але все одно ризикуємо, і навіть попри відсутність режиму тиші, вивозимо людей. І вивозитимемо, доки залишатимуться шанси на порятунок,

– додав Гайдай.

Місця зборів для евакуації на 16 квітня:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

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